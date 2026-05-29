MHP'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Küresel güç yolunda önemli adım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye, küresel bir güç haline gelme yolunda, dünyada bir kutup başı olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir. Zaten çok önemli aşamaları tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra da aynı hızda 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşılması konusunda gerekli çalışmaları hep beraber yürüteceğiz." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların Allah'a kalben yaklaşmaya imkan sağlayan, birlik ve beraberliğin sağlamlaştığı günler olduğunu belirterek, şehit aileleri, gaziler ve aileleri başta olmak üzere Türk milletinin, Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dünya düzeninin yeniden şekillendirildiği günlerden geçildiğini söyleyen Kalaycı, "Yaşadığımız coğrafyada var olmanın yolu, köklerimizin ve kültürümüzün derinlikleri ile doğru orantılıdır. Yaşadığımız coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için daha çok çalışmamız, daha çok projeleri uygulamaya koymamız, güçlenmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, bir kardeşlik projesidir"

Kalaycı, Türkiye'nin lider ülke haline geleceği günleri de hep beraber göreceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün aldığımız kararlar, yaptığımız tercihler, yarın ne olacağımızın, nesillerimizin neler yaşayacağının aslında kararıdır. Bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' gelecek nesillerimizin huzur ve refahı için manevi bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye' bir kardeşlik projesidir, bir devlet politikası haline gelmiştir. Bulunduğumuz yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olmasının en temel şartlardan birisinin, bir ve bütünlüğümüzü korumak olduğunu hepimiz biliyoruz. 'Terörsüz Türkiye'nin ülkemiz ve bölgemiz için önemini ve stratejik konumunu gören gözler görmekte. Her şey ayan beyan ortadadır. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye, küresel bir güç haline gelme yolunda, dünyada bir kutup başı olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir. Zaten çok önemli aşamaları tamamlanmış durumdadır. Bundan sonra da aynı hızda 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşılması konusunda gerekli çalışmaları hep beraber yürüteceğiz."

Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomi politikası yürüttüğüne de değinen Kalaycı, "Bundan sonra inşallah yaşanan iç ve dış gelişmelere rağmen ekonomimiz rayında yoluna devam edecek. İnşallah enflasyonun düşmesiyle memur maaşlarına, emekli maaşlarına, asgari ücrete yapılacak artışlar kalıcı hale gelecek." ifadesini kullandı.

Programda, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da konuşma yaparak bayram mesajlarını iletti.