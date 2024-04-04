MHP'den Dodurga Belediye Başkanlığına İsmail Çetinkaya seçildi

MHP'den Dodurga Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çetinkaya, görevine başladı.

Osmancık İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Dodurga Belediyesine giden Çetinkaya, burada eski Belediye Başkanı Mustafa Aydın'dan görevi devraldı.

Aydın, Çetinkaya'ya belediye mührünü vererek, görevinde başarı diledi.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, ayrım yapmadan halkın tamamına hizmet edeceğini söyledi.

İlçeyi birlik ve beraberlik içinde yöneteceğini belirten Çetinkaya, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Törene MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.