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MHP'den Milli Takım İçin Dünya Kupası Marşı

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MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için 'Arkanızdayız' adlı marş hazırlandığını duyurdu. Marşı Ahmet Öngel seslendirdi.

(ANKARA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için marş hazırlandığını duyurdu. "Arkanızdayız" adlı marşı Ahmet Öngel seslendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için hazırlanan marşı kamuoyuyla paylaştı.

MHP'den yapılan açıklamada, marşın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isteğiyle hazırlandığı belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı" denildi.

Açıklamada, "Arkanızdayız" adlı marşın Ahmet Öngel tarafından seslendirildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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