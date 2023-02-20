METROBÜS ARIZASI NEDENİYLE VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

İSTANBUL'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti.