Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mümin Altaş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Ege, Güncel, Haberler

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