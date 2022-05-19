Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı - Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar güney Ege'de bugün kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güney ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.