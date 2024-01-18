Metal İşçileri için Önemli Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

MAHİR BAĞIŞ

160 bin metal işçisini kapsayan özel sektörün en önemli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, sözleşmeye ilişkin; "Ortalama yüzde 98'i bulan sosyal haklarla bakıldığında ücretlerimize yüzde 105'lik bir artışın ortaya çıktığı önemli bir kazanım ortaya çıktı diyebiliriz. Sosyal haklarımızda da yıllık artışta yüzde 140 olarak gerçekleşti. En düşük ücret bir metal işçisi açısından kıdemi en düşük olan yeni işe girmiş arkadaşlarımızın 28 bin 500 lira ücrete denk geliyor eylül itibarıyla 2023'ün. Bunun üzerine de mart zammı uygulandığı takdirde de 36 bin liralık bir ücret ortaya çıkmış oluyor. Ortalama ücretlerde de mart zammıyla birlikte 42 bin lira net gelir elde edecek ortalama bir metal işçisi" diye konuştu.

İşçi sendikaları ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023'te başlayan ve 160 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 17 Ocak 2024 günü MESS Genel Merkezi'nde yapılan toplu iş sözleşmesiyle sonuçlandı.

30 binden fazla metal işçinin üyesi olduğu DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, dün imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin; "Metal işçileri, aylardır sürdürdükleri zorlu ve kararlı mücadeleleri sonucunda bugün büyük kazanımlar elde ettiler. Metal işçisinin yükselen sesi, başından beri sürece öncülük eden sendikamız tarafından gerçeğe dönüştürüldü ve karşılığını buldu" açıklamasını yaptı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlangıcından imzalandığı hale kadar olan süreyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, "Bu dönem içerisinde işçi arkadaşlarımızın taleplerinin işveren tarafından kabul edilmesi ve iyi bir toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkabilmesi için yoğun mücadele verdik. Masa başında müzakereler devam etti ama diğer taraftan fabrikalarda üyelerimiz üretimden gelen güçlerini kullanarak toplu iş sözleşme taleplerini kabul edilmesini sağlamaya çalıştılar. Özellikle son 2 yıl içerisinde ortaya çıkan şiddetli alım gücü kaybı ve yoksullaşma karşısında toplu sözleşmemizdeki taleplerimizin hayata geçirilmesi bizler açısından son derece önemliydi" diye konuştu.

"GREV KARARIMIZI ALDIK. 19 OCAK, 23-24 OCAK TARİHLERİNDE 17 İŞLETMEYİ KAPSAYAN PARÇALI GREVLERİMİZİ İŞVEREN SENDİKASINA TEBLİGATIMIZI YAPMIŞTIK"

İşveren sendikası MESS'in ilk 6 aylık ücretlere yüzde 35'ten başlatmış olduğu teklifi son olarak yüzde 73'e yükselttiğini belirten Atar, "Bu teklifle toplu iş sözleşmemizin imzalamamızın mümkün olmadığını ortaya koyduk. Grev kararımızı aldık. 19 Ocak, 23-24 Ocak tarihlerinde 17 işletmeyi kapsayan parçalı grevlerimizi işveren sendikasına tebligatımızı yapmıştık. Grev iradesini, işçi arkadaşlarımızın kararlılığını, sendikasıyla birlikte yürütmüş olduğu mücadeledeki etkin olarak hayata geçirdiği eylemlerle birlikte işveren sendikası MESS ile görüşmelerimize başladık" dedi.

"SOSYAL HAKLARIMIZDA DA YILLIK ARTIŞTA YÜZDE 140 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Atar, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk 6 aylık, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle hayata geçmek üzere ortalama yüzde 98'i bulan sosyal haklarla bakıldığında ücretlerimize yüzde 105'lik bir artışın ortaya çıktığı önemli bir kazanım ortaya çıktı diyebiliriz. Sosyal haklarımızda da yıllık artışta yüzde 140 olarak gerçekleşti. 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla da toplu iş sözleşmenin ikinci 6 ayında da yüzde 30'luk bir artış gerçekleşecek. Enflasyon üzerinde çıkarsa enflasyon farkı alınacak.

"BİRÇOK YENİ HAKKI BU SÖZLEŞMEDE İLK KEZ YER BULMASINI SAĞLADIK"

1 Eylül 2024 tarih itibarıyla da 6 aylık enflasyon artı 3 puan refah payı...Toplu sözleşmemizin son 6 aylık diliminde de enflasyon kadar ücret artışları gerçekleşecek. İlk olarak toplu iş sözleşmesine refah payının girmesini sağladık. Kıdem zammıyla birlikte asgari ücret karşısında reel olarak düşen ücretlerde fabrikalardaki ücret dengesini yeniden sağlamayı başardık. Bayram, ulusal tatiller, dini bayramlardaki fazla mesailerinin ücretlerinin yükselmesini sağladık. Engelliler Günü'nün resmi tatil olarak geçmesini sağladık. Ana sınıfına giden öğrencilerin öğrenim yardımından yararlanmasını sağladık. Birçok yeni hakkı bu sözleşmede ilk kez yer bulmasını sağladık."

"ORTALAMA ÜCRETLERDE DE MART ZAMMIYLA BİRLİKTE 42 BİN LİRA NET GELİR ELDE EDECEK ORTALAMA BİR METAL İŞÇİSİ"

Toplu iş sözleşmesi sonrası metal işçilerinin yeni ücretlerini de anlatan Atar, şöyle devam etti:

"Toplu sözleşmemizin bu ücret zamlarıyla birlikte en düşük ücret bir metal işçisi açısından kıdemi en düşük olan yeni işe girmiş arkadaşlarımızın maaşları 28 bin 500 lira ücrete denk geliyor eylül itibarıyla 2023'ün. Bunun üzerine de mart zammı uygulandığı takdirde de 36 bin liralık bir ücret ortaya çıkmış oluyor. Ortalama ücretlerde de mart zammıyla birlikte 42 bin lira net gelir elde edecek ortalama bir metal işçisi."

Hükümete ve TÜİK'e de çağrı ücretlerde kayıp yaşanmaması için çağrı yapan Atar, şunları söyledi:

"Bunlar şu an için iyi rakamlar olarak görünebilir. Arkadaşlarımızın memnuniyeti ve sevinçleri de var haklarını aldıklarından dolayı. Ama ülkemizde ne yazık ki hükümetlerin uygulamış olduğu ekonomi politikalar emek karşıtı politikalar arkadaşlarımızın yaşam seviyesinin düşmesine yol açıyor. Ülkeyi yönetenlerden de siyasi iktidardan mutlaka emekçilerin yaşam standardını koruyabilecek, reel ücretlerinde düşüş ve kayıplara yol açmayacak ekonomi politikaları uygulamasını istiyoruz.

"TÜİK'İN DE RAKAMLARINI MUTLAKA REEL ENFLASYONA UYGUN BİR BİÇİMDE ŞEFFAF OLARAK AÇIKLAMASININ DA SON DERECE ÖNEMLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYORUM"

TÜİK'in açıklamış olduğu resmi enflasyon rakamlarının da pratik olarak ortaya çıkan hayat pahalılığı ve enflasyondan çok daha düşük olarak açıklandığını bunun da toplu sözleşmenin 2 yıllık dönemi içerisinde ücretlerde reel kayıplara yol açtığını söyleyebiliriz. Bu anlamda TÜİK'in de rakamlarını mutlaka reel enflasyona uygun bir biçimde şeffaf olarak toplumda herkesin kabul edebileceği şekilde gerçekçi açıklamasının da son derece önemli olduğunu ortaya koyuyorum."

"METAL İŞÇİLERİ İŞÇİ SINIFININ LOKOMOTİFİDİR"

Metal işçilerinin tarihsel mücadele deneyimine ve birikimine sahip olduğunu belirten Atar, "Metal işçileri işçi sınıfının lokomotifidir. Birleşik-Metal İş de tüm metal işçilerine önderlik edebilecek, ortaya koymuş olduğu mücadele tarzıyla, kararlı eylem ve mücadelesiyle de toplu iş sözleşmenin bu noktaya gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır" dedi.

"BAZI İŞ YERLERİMİZDE YETERLİ GÖRÜLMEDİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞLER VAR, ONLARA SAYGI DUYUYORUZ"

Bazı iş yerlerinde sözleşmeden memnuniyet duyulmadığı eleştirilerine de yanıt veren Atar, "Üyelerimizin memnun olduğunu, toplu iş sözleşmesinde ortaya çıkan rakamlarda da haklarını aldığı noktada da kanaatlerin olduğunu görüyoruz. Bazı iş yerlerimizde yeterli görülmediği yönünde görüşler var, onlara saygı duyuyoruz. Burada tüm işçilerin deneyimli, kalifiye metal iş kolu gibi sanayi işlerinde, ağır tehlikeli işlerde çalışan işçilerin aslında yaşam koşullarının ve ücretlerinin de çok daha iyi noktada olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ama sendikalı işçiler, hak arama deneyimine sahip olan işçiler diğer işçilere nazaran çok daha iyi şartlara kavuşabilme imkanına sahip oluyorlar" diye konuştu.

"MUTLAKA ÖRGÜTLENİN, SENDİKALARDA HAK ARAMA NOKTASINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAKSINIZ"

Atar, sözlerini bitirirken metal işçilerine çağrı yaparak, "Mutlaka örgütlenin, sendikalarda hak arama noktasında çok daha güçlü olacaksınız. Çok daha iyi yaşam koşullarını elde edeceksiniz" dedi.