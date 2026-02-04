Haberler

Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi


Merzifon OSB Yönetim Kurulu, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında toplandı. Yeni yatırımlar ve sanayicilerin talepleri değerlendirildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, yeni yer tahsisi talepleri, Merzifon OSB'de devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli iş sahalarından birisi olan Merzifon OSB'nin hızla geliştiğini, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Toplantıda, sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
