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Almanya Başbakanı Merz: "İstikrarlı bir Sahel bölgesi, Almanya'nın da çıkarınadır"

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüşmesi öncesinde, istikrarlı bir Sahel bölgesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu belirtti. Merz, ekonomik ilişkilerin geliştiğini ve Alman şirketlerinin Senegal pazarına ilgisinin arttığını ifade etti.

??????? Almanya Başbakanı Friedrich Merz, istikrarlı bir Sahel bölgesinin, Almanya'nın da çıkarına olduğunu söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile yapacağı görüşme öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ekonomi ve yatırım konularını ele alacaklarını ifade eden Merz, Almanya ile Senegal arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda olumlu geliştiğini ve Senegal pazarında faaliyet göstermek isteyen Alman şirketlerin sayısının giderek arttığını belirtti.

Merz, nüfusu genç olan Senegal'in dinamik bir ülke olduğunu dile getirerek, Almanya'nın da dış ticaret teşvikleri ve kalkınma işbirliği programlarıyla Senegal'i destekleyeceğini kaydetti.

Senegal hükümetinin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik yaptığı reformları memnuniyetle karşıladığını aktaran Merz, bu adımların sürdürülmesini istedi.

Merz, Senegal'in huzursuz bir bölgede yer aldığını ve Sahel bölgesinin hala istikrarsızlık içinde olduğunu belirterek, "İstikrarlı bir Sahel bölgesi, Almanya'nın da çıkarınadır." dedi.

Sahel bölgesindeki sıkıntılı güvenlik durumunun yoksulluğu artırdığını ve insanları göçe zorladığını kaydeden Merz, Sahel bölgesindeki insanların barış içinde bir yaşam için perspektife ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Faye de iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostane ve güvene dayalı ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Faye, görüşmede yatırımlar yoluyla ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ilişkin imkanları ele alacaklarını belirterek, Alman şirketlerini ülkesine davet etti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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