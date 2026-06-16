Almanya Başbakanı, ABD ile İran arasındaki müzakerede hızla ikinci aşamaya geçilmesini talep etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasındaki müzakerede hızlı şekilde ikinci aşamaya geçilmesini istedi.

Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde devam eden G7 Zirvesi kapsamında Alman basına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede İran ile yaptığı mutabakat hakkında kendilerini bilgilendirdiğini ifade eden Merz, "G7 ortakları olarak hepimiz bu mutabakatı açıkça memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşma, bölgenin istikrarı ve dünya ekonomisinin toparlanması için büyük bir fırsat sunuyor." dedi.

Merz, bunu hem hisse senedi piyasalarında hem de petrol fiyatlarındaki gelişmelerde görüldüklerini aktardı.

Bunun olumlu bir gelişme ve aynı zamanda bir şeylerin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve kabul gördüğünü de gösterdiğini ifade eden Merz, "Şimdi, müzakerede ikinci aşamaya çok hızlı şekilde geçilmesi gerekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın bir an önce ve hiçbir kısıtlama olmadan açılması lazım." diye konuştu.

Merz, İran'ın nükleer programını denetlenebilir şekilde sonlandırması gerektiğini de vurgulayarak, varılan barışın kalıcı ve Lübnan için de geçerli olması gerektiğini yineledi.

Barışın sağlanmasına katkıda bulunmak istediklerine ilişkin Trump'a taahhütte bulunduğunu belirten Merz, buna, gerekli ön koşullar yerine geldiğinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini kalıcı olarak sağlamak için askeri araçlarla yardım etmenin de dahil olduğunu aktardı ve "Her zaman katılmaya hazır olduğumuzu söyledik. Zaten bölgeye ilk mayın temizleme gemilerini de göndermiştik." ifadesini kullandı.

Merz, hazırlıklı olduklarını ancak hem hükümet olarak hem de parlamentoda henüz bir karar almadıklarını ve bu konuda yasal dayanağının da netleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Ukrayna'daki savaş

Zirvede Ukrayna'daki savaşı da yoğun olarak ele aldıklarını ve istişarelere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığını belirten Merz, Rusya'nın bu savaşı askeri olarak kazanamayacağını, Rus ekonomisinin de bu savaşın ve yaptırımların yükü altında sıkıntıda olduğunu savundu.

Merz, "Belki de bu ilk defa barış için bir fırsat sunabilir. G7 ortakları olarak, bu fırsatı birlikte değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Zirvede yapılan görüşmelerden sonra iyimser olduğunu belirten Merz, Kiev'e destek vermeyi sürdüreceklerini ve aynı zamanda müzakere masasına oturması için Rusya'ya baskıyı artıracaklarını kaydetti.

Merz, Trump ile bu konuyu ayrıntılı şekilde konuştuklarını ifade ederek, Rusya'nın bu savaşı bitirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek günlerde atacağı adımları da Trump'a aktardıklarını belirten Merz, Trump'ı işbirliğine açık gördüğünü ifade etti.

Merz, bu nedenle Avrupalılar ve Amerikalılar olarak bu savaşı birlikte sonlandırmak için her şeyi yapacakları konusunda iyimser olduğunu dile getirerek, "Ancak savaş henüz bitmiş değil, bitmeden de memnun olmak için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.???????