Mersin gündem haberi | Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek Mersin yerel gündem haberine göre Tarsus Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Tarsus Belediyespor Kulübüne meclis kararıyla 400 bin liralık destek sağlandığını duyurdu. Tarsus Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Tarsus Belediye spor Kulübüne meclis kararıyla 400 bin liralık destek sağlandığını duyurdu. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı meclis toplantısında Tarsus Belediye spor Kulübü'ne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunduklarını belirtti. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Belediyesi Tarsus Güncel Haberler

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