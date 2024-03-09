Mersin Galataspor Kadın Futbol Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Mersin Galataspor kadın futbol takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret etti.

Demir, takımın başkanı ile teknik direktörü Yunus Emre Erdem ve oyuncularını başarılarından dolayı tebrik etti .

Takımın 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle lider olduğunu aktaran Demir, "Siz kıymetli sporcularımıza, antrenörlerinize teknik ekibe ve yönetiminize yürekten başarılar diliyoruz." dedi.

Teknik direktör Yunus Emre Erdem de bir üst lige çıkmak için çalıştıklarını kaydetti.