Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Çevresinde evlerin ve seraların bulunduğu alandaki yangın, büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel