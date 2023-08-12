Üye Girişi
Haberler

Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevresinde evlerin ve seraların bulunduğu alandaki yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

Bozyazı Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title