Mersin'de Kayıp Kadının Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ikamet eden ve 2 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesinin bulunması için çalışma başlatıldı. Ailesi ve güvenlik güçleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ikamet eden ve 2 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiindeki adreste meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün eşi ile tartışıp evden çıkan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Çelik'den haber alınamadı. Durumdan bugün haberdar olan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Aile bireylerinin de kendi imkanları ile arama çalışmasını sürdürdüğü kadını görenlerin haber vermesi istendi.

Ablasının Pazartesi evi terk etmesini sabah öğrendiğini belirten Muhammet Karatay, "Gidebileceği her yere baktık. Komşulara sorduk gören olmamış. Bizler de vakit geçirmeden durumu polise bildirdik. Polis mahallelerde bizler de komşularla birlikte ormanlık alanda arıyoruz. Henüz bulamadık. İnşallah kendisine sağ salim ulaşırız. Görenlerin insanlık namına güvenlik güçlerine bildirmesini istiyoruz." dedi. - MERSİN