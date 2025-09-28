Mersin'de İzinsiz Kurulan Pazar Kaldırıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz olarak kurulan pazar, seyyar satıcılar tarafından kaldırıldı. Akdeniz Belediyesi, pazarın yaya ve araç trafiğine tehlike oluşturduğu gerekçesiyle zabıta ekipleriyle birlikte bu alandaki seyyar satıcıları uzaklaştırdı ve çevreyi kirletenlere cezai işlem uyguladı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Gündoğdu Mahallesi'nde seyyar satıcılar tarafından kurulan pazarın, hem yaya hem araç trafiğini tehlikeye attığı tespit edildi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık da veren pazarın kaldırılması için harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, seyyar satıcıları pazar alanından uzaklaştırdı.
Ekipler, çevreyi kirleten ve gürültü çıkartan satıcılara da cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel