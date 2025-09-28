Mersin'de İzinsiz Kurulan Pazar Kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, izinsiz kurulduğu belirlenen pazar kaldırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Gündoğdu Mahallesi'nde seyyar satıcılar tarafından kurulan pazarın, hem yaya hem araç trafiğini tehlikeye attığı tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık da veren pazarın kaldırılması için harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, seyyar satıcıları pazar alanından uzaklaştırdı.

Ekipler, çevreyi kirleten ve gürültü çıkartan satıcılara da cezai işlem uyguladı.