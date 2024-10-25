Mersin'de Camp ve Caravan Fuarı Kapılarını Açtı

MERSİN'de düzenlenen CNR Camp ve Caravan, Tiny House Fuarı kapılarını kamp ve karavan severlere açtı.

Doğa ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aktoğ, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, CNR Holding Genel Müdürü Mert Duman ve kent protokolü katıldı.

İstanbul'da 6 kere üst üste ziyaretçi rekoru kıran fuar, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da etkisiyle bu kez Mersin'de yerli ve yabancı rekoru kırmayı hedefliyor. 24-27 Ekim tarihlerinde Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda 300'ün üzerinde firma 500'den fazla markanın en yeni ürünlerini sergileyecek. Her bütçeye uygun karavan, tiny house ve kamp ekipmanlarının sergilendiği fuarda fiyatları 100 bin TL'den 8 milyon TL'ye kadar uzanan farklı karavan modellerini incelemek mümkün.

'YAŞADIĞIMIZ FELAKETLER İNSANLARI TİNY HOUSE TARZI MİNİMALİST YAŞAMA YÖNLENDİRDİ'

Fuarın açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Mersin, doğasıyla, dağlarıyla, deniziyle Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Yaşadığımız felaketler insanları tiny house tarzı minimalist yaşama yönlendirdi. Belediye olarak biz de bunu destekliyoruz ve uygun yerlerin artırılması için çalışacağız" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Toroslar bölgesi sahip olduğu doğal güzellikler ve zenginlikler sayesinde kamp karavan ve tiny house için yüksek potansiyele sahip. Bizler de bunu geliştirmek için çalışıyoruz, meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda yeni alanlar kuracağız" şeklinde konuştu.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, "Şehrimiz tiny house, karavan ve kamp için çok uygun, bu anlamda turizm potansiyeli var. Uygun alanların geliştirilmesi şehrimize katkı sağlayacaktır" dedi.

'MERSİN TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ FUAR MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELİYOR'

Açılış programında konuşan CNR Holding Genel Müdürü Mert Duman, "Geçtiğimiz hafta 9. CNR Mersin Kitap Fuarımızı yine burada düzenledik. Çok başarılı ve keyifli bir fuarı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta ise yine büyük bir heyecanla, doğa ve özgür yaşam tutkunlarını buluşturduğumuz bu özel fuarı açıyoruz. Mersin Fuar Merkezi, her geçen gün daha da güçleniyor ve Türkiye'nin en önemli fuar merkezlerinden biri haline geliyor. Bu başarının altında hem yerel yöneticilerimizin katkıları hem de halkımızın ve sektör temsilcilerimizin yoğun ilgisi yatıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, "Camp ve Caravan, Tiny House Fuarımız sadece kamp tutkunlarına hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda minimalist yaşam kültürüne ve sürdürülebilirlik arayışında olan herkese hitap ediyor. Bu fuar aynı zamanda doğayla iç içe yeni fikirler arayan herkese imkan sunuyor. Sizleri keşif dolu bir serüvene davet ediyoruz."

CNR Holding Pazarlama Müdürü Mert Nalbantoğlu da, "Şu an CNR Holding olarak Mersin'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Camp ve Caravan, Tiny House Fuarındayız. Fuarımızda 500'ün üzerinde marka çok güzel ekipmanlarını, ürünlerini sergiliyorFuarımızda çok geniş bir alan var. 100 bin liradan 8 milyona varan skalada farklı bütçeye hitap eden ürünlerimiz var" ifadesini kullandı.

Fuara katılan karavan üreticisi Murat Kiraz, "25 yıldır sektördeyiz, 5 farklı modelimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Karavan fuarları normalde satış yeri değildir. Tanıtım yapılır, ürünlerimizi görmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde il il geziyoruz" şeklinde konuştu.

Tiny house satış sorumlusu Elif Gül ise şunları söyledi: "5 yıldır tiny house üretiyoruz. Bu tekerlekli gezen ev. İmarlı imarsız arsanıza hiçbir maliyeti olmadan koyabiliyorsunuz."