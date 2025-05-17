Mersin'de Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nden İstişare Çalıştayı

Mersin'de Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nden İstişare Çalıştayı
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Mersin'de gerçekleştirilen çalıştayda baklavacılık sektörünün sorunları, gelişmeler ve yatırım fırsatları ele alındı. Dernek başkanı Yıldırım, baklavanın yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik projeleri paylaştı.

Mersin'de, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğince (BAKTAD) "İstişare Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya sektör temsileri ve üreticiler katıldı.

Çalıştayda, sektörün güncel sorunları, gelişmeler, işbirliği ve yatırım fırsatları, hayata geçirilmesi beklenen projeler ele alındı.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, çalıştaya ülkenin dört bir yanından üyelerinin katıldığını söyledi.

Firmaların baklavacılığı en iyi şekilde yaptığını belirten Yıldırım, "Amacımız, milli tadımız olan baklavamızı hem yurt içinde hem yurt dışında bütün dünyaya tanıtmak. Bununla alakalı da 'Nasıl daha güzel işler yapabiliriz' diye düşünüp istişareler yaparak, ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz." dedi.

Cevizli baklava tüketimiyle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Yıldırım, "Vatandaşları cevizli baklava tüketmeye teşvik edeceğiz. Cevizli baklavada Türkiye genelinde bir indirime gidilecek ve cevizin faydaları anlatılacak." diye konuştu.

BAKTAD Onursal Başkanı Nadir Güllü de baklavanın Türkiye kültürünün parçası olduğunu ve bunu yaşatmanın önem arz ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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