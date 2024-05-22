Mersin'de 28 Bin 295 Makaron Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 bin 295 makaron ve 14 kilogram tütün ele geçirildi.
Mersin'de 28 bin 295 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişinin adresi belirlendi.
Operasyonda zanlılar gözaltına alındı, aramalarda 7 bin 695'i dolu olmak üzere 28 bin 295 makaron ve 14 kilogram tütün ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.