Mersin'de 210 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı ve 210 litre sahte içki ile üretim malzemeleri ele geçirildi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 210 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği belirlenen kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda 210 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.