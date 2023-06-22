Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde denetimleri hızlandırdı

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, kasap ve şekercilerdeki kontrol ve denetimlerini Kurban Bayramı öncesinde hızlandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmeleri için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, kasap ve şekercilerdeki kontrol ve denetimlerini Kurban Bayramı öncesinde hızlandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmeleri için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı'nda da vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmek fiyat ve gramajı, depo ve imalat yerleri ve çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi konularda kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Kurban Bayramı öncesinde gıda güvenliği ve sağlığımız için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelindeki fırın, pastane, kasap, şekerci gibi iş yerlerinde denetimlerini kapsamlı olarak sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.