Merkez Bankası'na Yönelik Usulsüzlük Soruşturmasında 7 Kişi Tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Merkez Bankası sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yapılan denetim çalışmaları sonucu 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. O suç duyurusuyla ilgili bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Açıklamayla, bazı ihalelerle ilgili soruşturma sonucu eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in da aralarında bulunduğu 7 kişinin bir hafta önce tutuklandığı, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği ortaya çıktı.

Bugün hem Merkez Bankası hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan iki açıklama ile Bankalararası Kart Merkezi'yle (BKM) ilgili bir yıl önce yapılan suç duyurusu ile adli soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma sonucu eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in da aralarında bulunduğu 7 kişinin bir hafta önce tutuklandığı, 3 kişi hakkında da adli kontrol, yurt dışında bulunduğu anlaşılan 4 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği ortaya çıktı.

İlk açıklama Merkez Bankası'ndan

Konuyla ilgili sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) hissedarı olup, BKM'de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM'de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

"10 şüpheliden 7'si tutuklandı"

Konuyla ilgili öğle saatlerinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada BKM operasyonunun 10 Ekim'de yapıldığı, gözaltına alınan 10 kişiden 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN, Hüseyin Halit ÖZDAMAR, Muhammed GÜVEN, Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER, Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında, TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve 'Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında;

Yurtdışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama kararı

10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN ve Muhammed GÜVEN'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER ve Hüseyin Halit ÖZDAMAR ise adli kontrol altındandır. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir."