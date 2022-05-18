Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat ile partililer duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, telefon operatör firmalarına yazılan yazının cevabının gelmesi için duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title