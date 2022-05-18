Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi - Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat ile partililer duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, telefon operatör firmalarına yazılan yazının cevabının gelmesi için duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.