Haberler

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mereto Dağı ziyaretçilerini bekliyor

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mereto Dağı ziyaretçilerini bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı, doğal güzellikleri ve yeni yol yatırımlarıyla turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Bölge sakinleri, dağın Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir değeri olduğunu ve turizmin canlanmasıyla yeni iş imkanları doğacağını belirtiyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Mereto Dağı, doğa tutkunlarını bekliyor.

Doğal güzellikleriyle ilgi çeken 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip Mereto Dağı, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla bölgenin turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.

Çalışırlar köyü muhtarı Yahya Yaşar, dağın yalnızca Sason'un değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek, yol çalışmaları sayesinde ziyaretçilerin artık zirveye daha güvenli ve rahat şekilde ulaşabildiğini ifade etti.

Yolüstü köyü muhtarı Züleyha Avunç da dağın doğal güzellikleri ve manzarasıyla bölgenin göz bebeği olabilecek bir konumda olduğunu dile getirdi.

Turizmin hareketlenmesiyle bölgede yaşayanlar için yeni iş imkanlarının oluşacağını vurgulayan Avunç, yatırımların bölge için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çalışırlar köyünde yaşayan Ayhan Bayram ise kışın yoğun kar alan bölgenin yaz aylarında yeşile büründüğünü belirterek, bölgenin temiz havasıyla huzur verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira