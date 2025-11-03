Haberler

Memur-Sen: Kamu Görevlilerine Yapılacak Maaş Artışı Yeniden Değerleme Oranı'nın Altında Olmamalıdır

Güncelleme:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yapılacak maaş artışının edecek enflasyon oranının altında olmaması gerektiğini vurgulayarak, çalışanların alım gücünün azaldığını ve adil bir ücret artışı talep ettiklerini söyledi.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yapılacak maaş artışının Yeniden Değerleme Oranı'nın altında olmaması çağrısında bulunarak, "İnsanı, emeği, alın terini değersizleştirmeye yönelik hatadan acilen vazgeçilmeli, imkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli, medeniyetimizin temel taşı olan 'insanı yaşatan devlet' çizgisinden ödün verilmemelidir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Yeniden Değerleme Oranı)nın altında almayacak şekilde kamu görevlilerine iyileştirme yapılmalıdır" çağrısında bulundu.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,55 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon (Temmuz-Ekim) yüzde 10,25 ve enflasyon farkı yüzde 5 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek fiyat artışlarıyla kamu görevlilerinin gelir kayıpları maalesef büyüyerek devam edecek. Kış aylarının gelmesiyle birlikte; doğalgaz kullanımı, elektrik ve diğer zorunlu harcamalar da mecburi olarak artacak.

7.Dönem Toplu Sözleşme'de Hakemin vermiş olduğu karar; 6 aylık dönemler içerisinde enflasyona yenildi, maaşlar eridi ve kamu görevlileri mağdur edildi. Geçmiş tekrarlanmasın, kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz.

Kamu işvereni/hakemi; statüle arasındaki uçuruma göz yumuyor, çalışma barışının bozulmasına, kurumlarda bordro kıyaslaması yapılmasına sessiz kalıyor.

"Bu artışlarla gün geçmez, sıkıntılar bitmez, bu tartışmalar azalmaz"

'Hakem Kurulu'nun vermiş olduğu bu hatalı karar daha ne kadar sürdürülebilir' derken; düz mantık hakemin umursamaz tavrı, yetersiz zammı ve gerçeği sorgulamaya yetmeyen kararı nedeniyle kamu görevlileri 2 yıl daha kayıplarla boğuşmaya devam edecek.

Daha şimdiden kurumlarda, odalarda, yemekhanelerde ve koridorlarda bordro kıyaslaması yapılıyor, kamu görevlilerimiz 'emeğimin karşılığı bu muydu' diye haklı olarak tepki gösteriyor. Her bir kamu görevlisi işini özveriyle, sadakatle ve inanarak yapıyor. Emeği karşılığında alacağı ücretin de adaletli ve hakkaniyetli olmasını istiyor.

Kamu işvereni ve talimatla karar veren hakemi; günü kurtarmaya çalışıyor. Bu artışlarla gün geçmez, sıkıntılar bitmez, bu tartışmalar azalmaz. İşveren; alacaklarında cömert, memura gelince cimri olmamalı, çalışanlar arasında yapılan ayrım bütçede son bulmalı."

Açıklanan Ekim ayı verileriyle 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nın da belli olduğuna işaret eden Ali Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu görevlilerine 2026 yılı için öngörülen (yüzde 11+yüzde 7) artışa karşılık devletin alacaklarına uygulayacağı artış yüzde 25,49 olarak kayıtlara geçti. 'Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren' sistemle adalet sağlanmaz. Kamu görevlilerine Ocak ayında yapılacak artış, Yeniden Değerleme Oranı'nın altında kesinlikle olmamalıdır. Erken uyarı sisteminin feryat sesi duyulmalı, 'iş işten geçti' deyimi gerçeğe dönüşmeden önlem alınmalıdır.

"Sadece ihtiyaçlar artmıyor, alım gücümüz de istikrarlı şekilde azalıyor"

Kamu görevlisi devletin teminatıdır. Ekonomide dengeleme, enflasyonda azalma, piyasada istikrar gibi ekonomik ibarelerin; emeğin değersiz, alım gücünün yetersiz ve geleceğe bakışın ise karamsar olduğu bir süreçte önemi yoktur ve olmayacaktır. İnsanı, emeği, alın terini değersizleştirmeye yönelik hatadan acilen vazgeçilmeli, imkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli, medeniyetimizin temel taşı olan 'insanı yaşatan devlet' çizgisinden ödün verilmemelidir.

Sadece ihtiyaçlar artmıyor, alım gücümüz de istikrarlı şekilde azalıyor. Sadece dolar, kur ve altın üzerinden geçmiş ile bugün arasında alım gücü kıyaslaması yapılamaz… Günün ihtiyaçları değişti, zorunlu giderlerin gelir içerisindeki oranı değişti, geçimi zorlayan unsurlar değişti. Geleceğe dair beklentiler değişti; üretim değişti, tüketim değişti, evlilik maliyetleri arttı, çocuk bakım giderleri yükseldi, ev almak, tasarruf yapmak imkansız hale geldi.

Gelirimiz rakamsal olarak artıyor fakat reel olarak düştüğünü de görmek gerekiyor. Kişi başına düşen milli hasıladan kamu görevlilerimiz karşılığını tam olarak almak istiyor. Memur-sen olarak; devletin güven kalesi, kamu hizmetinin asli ve vazgeçilmez unsuru kamu görevlilerimiz için 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında işverenin/hakemin yaptığı hatayı düzeltmesini ve çalışanlar arasında huzurun tekrar sağlanmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
