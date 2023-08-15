Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Kamu İşveren Heyetinden Teklif, 21 Gün Sonra Beklemediğimiz Bir Şekilde Geldi, Olumlamamız Mümkün Değil"

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetinden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir" dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetinden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir" dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Yalçın şöyle konuştu:

"KAMUİŞVEREN HEYETİNDEN TEKLİF, 21 GÜN SONRA BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEKİLDE GELDİ"

"Kamu işveren heyetinden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir. Çünkü bu rakamlar 14 artı 9, 6 artı 5 rakamları beklentinin okunamadığı anlamına gelir. Önümüzde ayın 17'sinde ikinci teklif daha sonrasında da son teklif için süreç var. İlle de burada iki teklif daha getirmek gerekmez üç teklif de getirilebilir. Onun için bir an önce bu teklifi revize etmek, güncellemek lazım. Bunun altını çizmek isterim. Refah payından söz edilmedi. Üçer aylık teklifler sunduk, çünkü enflasyonist ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması için bunun son derece önemli olduğunun altını çizdik. 2024 yılı için hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığına bu anlamda inancımızı ifade ederek altışar aylık teklif sunmuştuk ama teklif ikisinde de altışar aylık geldi. Bunu yeniden gözden geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Kiralara ilişkin kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar boyutuyla ciddi anlamda zorlanmakta onun için masaya kiralarla ilgili de teklifin gelmesini bekliyorduk. Emeklilerin, memur emeklilerinin ayakta kalma durumlarının olmadığını bu rakamlarla çok zorlandıklarını, 8 bin 77 liralık bu anlamda yapılan seyyanen iyileştirmenin emeklilere yansımaması dolayısıyla emekli maaşlarındaki düşüklüğün oluşturduğu sıkıntıyı ifade etmiştik. Buna ilişkin cümle kurulmasını bekliyorduk çünkü 21 günlük süre geçti.

"MÜZAKEREYİ BEKLİYOR VE TAM MÜZAKERE İSTİYORUZ"

Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin cümle kurulabilirdi. Henüz bunlara ilişkin cümle kurulmadı. 3600 ek göstergenin birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlerine verilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesinde kurduğu cümle takvim olarak burada ifade edilebilirdi. Buna ilişkin henüz cümle gelmedi. Kamuda bazı grupların sosyal haklarına, ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı tüm Türkiye'nin malumu. Akademisyenlerden mühendislere şube müdürlerinden şeflere varana kadar ücret sıkıntısındaki bozulmadan kaynaklı olarak stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her vesileyle yinelediğimiz bu süreçte toplu sözleşmenin teklif sürecinde bunlara ilişkin cümle kurulabilirdi. Henüz bu konuda da cümle kurulabilmiş değil.

Hizmet koluna ilişkin tekliflerimizi tüm boyutuyla, gerekçeleriyle kamu işveren heyetine ifade ettik. Onun için burada kamu işveren heyeti hizmet konularına ilişkin teklifleri de ilk teklifle beraber getirebilirdi. Bunlar sona bırakıldı. Onun için geride kalan süreç çok hızlı değerlendirilmeli ve masa hiç ara vermeksizin çalışmalı. Çünkü az önce sayın bakan da ifade etti 967 teklif şu an masada. Bu anlamda müzakereyi bekliyor ve tam müzakere istiyoruz.

Yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına aktarılması konusunda uzun süredir bir beklentimiz var. Buna ilişkin de çalışmanın yapılması, mali sosyal haklara ilişkin de cümlelerin kurulması konusunda beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Gelen teklifi bu anlamda çok yeterli bulmadığımızı, merkez bankasının enflasyon hedefinin 10 puan gerisinde olan bir teklifle masanın açılmasını yadırgadığımızı ifade ediyor ve hiç vakit kaybetmeden yeni teklifin gelmesi için maliye bürokrasisinin ve kamu işveren heyetinin çalışması gerektiğini ifade ediyor, sizlere teşekkür ediyoruz."

"YENİ TEKLİF GETİRMEK İÇİN AYIN 17'SİNİ BEKLEMEYE GEREK YOK"

Yalçın, bir gazetecinin "Kararda uzlaşamazsanız ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim toplu sözleşmeden beklentimiz uzlaşının çıkmasıdır. Biz bu anlamda şu an için cümle kurmayı hakem kurulu için erken buluyoruz. İlk teklif geldi ve bu teklifin beklemediğimiz teklif olduğunu ifade ediyoruz. Önümüzde yeterli müzakere süreci zaman iyi kullanıldığında, geç saatlere kadar çalışıldığında, her maddenin müzakere edilebileceği zaman dilimi var. Yeni teklif getirmek için ayın 17'sini beklemeye gerek yok."

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 22 BİN TL OLMADIĞINI VE 20 BİN 350 TL OLDUĞUNU VE BİN 650 TL ALACAKLI POZİSYONUNDA BULUNDUĞUMUZA İLİŞKİN KURDUĞUMUZ CÜMLELER KAYIT ALTINDADIR"

Yalçın bir başka gazetecinin "Sizin için net bir çizgi var mıdır" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bizim Memur Sen olarak tekliflerimiz sunarken refah payı dahil üçer aylık teklifler sunarken kamu görevlilerin korunması, emekli kamu görevlilerin durumu ve en düşük devlet memur maaşının 22 bin TL olmadığını ve 20 bin 350 TL olduğunu ve bin 650 TL alacaklı pozisyonunda bulunduğumuza ilişkin kurduğumuz cümleler kayıt altındadır. Bu açıdan bunun değerlendirilmesi ve ilk teklif sonrası yeni cümleler kurmak bize değil bu saatten sonra kamu işverenine düşer."