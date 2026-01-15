Memur-Sen'den Maaş Zamlarında "Reform" Talebi: "Hakem Kurulu ile Geleceğimizin Belirlenmesini İstemiyoruz"

(İZMİR) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, toplu sözleşme sistemine ve ücret politikalarına ilişki açıklama yaptı. Memur-Sen İzmir İl Başkan Vekili Ekrem Özdemir, "reform" çağrısında bulunarak, "Piyasa gerçeğini sorgulamaya bile cesareti olmayan Hakem Kuruluyla geleceğimizin belirlenmesini istemiyoruz" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde "Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin! Kamuda ücret reformu istiyoruz" başlığıyla basın açıklaması yaptı.

SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, toplu sözleşme sistemine ve ücret politikalarına tepki gösterdi. Ekrem Özdemir, 4 milyondan fazla kamu görevlisinin haklarının kısa süreli pazarlıklara sıkıştırılamayacağını söyledi.

SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eylemde memurlar ve memur emeklileri, "Memur burada Şimşek nerede", "Memuruz haklıyız kazanacağız" ve "Hükümet duysun, memur hakkı korunsun" sloganlarıyla eşit ücret ve refah payı için yetkililere çağrıda bulundu.

Sendika üyeleri adına açıklamayı Memur-Sen İzmir İl Başkan Vekili Ekrem Özdemir okudu. Yapılan zamların "ücrette adaletsizliği derinleştirdiğini" ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Malumunuz bugün 2026 yılının memurlar için ilk maaş günü. Kamu İşvereni ve hakem; 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde memurlara reva gördüğü zam rakamlarıyla sadece memuru enflasyona ezdirmekle kalmadı aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini de tamamen bozdu. Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozuldu, memurlar olarak şevkimiz kırıldı. Maliye Bakanlığı, Kamu İşvereni ve Kamu İşveren Hakem Heyeti, aynı odada birlikte çalıştığımız, farklı statüde olan mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurumu kapatmak yerine gösterdikleri tutum ve verdikleri kararla adaletsizliği derinleştirmeyi tercih ettiler. Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez bir noktaya geldi. Bu çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli, kamuda iş barışı ve huzuru yeniden tesis edilmelidir.

"Bu yılın memurların yılı olmasını bekliyoruz"

Biz, 'Kamudaki bu çarpıklık, parçacı düzenlemelerle değil ancak bütüncül bir düzenlemeyle mümkündür' diyoruz. 'Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez' diyoruz. Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasını sabit gelirliler olarak bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayıştan, enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden vazgeçmelidir. Kamu Personel sisteminde hem de sendika yasamızda köklü değişiklikler, reformlar yapılmalıdır. Kariyer basamaklarının düzeltildiği, güvencenin arttığı, ücret skalasının görev, unvan, sorumluluk merkezli yapılandırıldığı, farklı statüler arasındaki ücret dengesizliğinin giderildiği, görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatıldığı bir kamu personel reformu şimdi değilse ne zaman olacak? Artık bahaneleri değil gerçekleri konuşmak istiyoruz. Hükümetten personel sisteminde reform yapmasını, bu yılın memurların yılı olmasını bekliyoruz."

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Taleplerini sıralayan ve hükümete seslenen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maliye politikalarının belirleyici olduğu bir toplu sözleşme masası istemiyoruz. Piyasa gerçeğini sorgulamaya bile cesareti olmayan Hakem Kuruluyla geleceğimizin belirlenmesini istemiyoruz. 4 milyondan fazla kamu görevlisinin, 2,5 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal hakları, toplamda 1 aylık kısa bir süreye sıkıştırılıp oldubittiye getirilsin istemiyoruz. Bu yüzden 7. Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınan 'yasanın yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması' kararının uygulanmasını istiyoruz. Örgütlenme özgürlüğünden grev hakkına, dayanışma aidatından toplu sözleşme sistemine, hakem kurulundan sendikal güvencelere değin yepyeni bir sendika yasası için herkes elini taşın altına koymalı. Adil bir pazarlık zeminine kavuşmak için evrensel sendikal hak ve özgürlükler benimsemeli, ILO normlarında bir sendika yasası artık gecikmeksizin hayata geçirilmelidir.

"İmtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz"

Hükümete sesleniyoruz: Bu gidişata dur demenin, bu hatadan dönmenin, bu çarpıklığı düzeltmenin, gelirde adaleti sağlamanın sorumluluğu omuzlarınızdadır. Aksi takdirde, bu çarpıklıkla geçen her gün kamu görevlileri için eziyet, kamu hizmet kalitesi için verimsizlik demek olacaktır. Ücretlerde dengesizliğin bitirilmesi, kamudaki huzurun sağlanması ancak emekliliğe yansıyacak şekilde bir refah payı verilmesiyle mümkündür. Bunun ötelenmesi sadece zaman kaybı değil, telafisi imkansız sorunlara yol açmak, aynı zamanda sosyal maliyeti büyütmektir. İmtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz. Ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz. İşyerlerinde huzur istiyoruz, çalışma barışı geri gelsin istiyoruz."