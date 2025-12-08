Memur-Sen Başkanlar Kurulu: "Kamuda Ücret Dengesi Kurulmalı, Gelir Adaleti Sağlanmalı"

(ANKARA) - Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce de gündeme getirilen ve sonrasında gündemden çıkarılan 'üst düzey yöneticilere zam' düzenlemesi; kamu personel sisteminde sorunlu alanların varlığını, görev yetki-sorumluluk ve ücret skalası bozukluğunu bir kez daha göstermiş, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel bir düzenlemeye dönüşmesi noktasında haklı bir zemin oluşturmuştur. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında Seyyanen Zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş/ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz" ifadesine yer verildi.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kamu personeline verilmesi planlanan seyyanen zamma tepki gösterildi. Kamuda ücret dengesinin korunması için bütüncül bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde kamuda üst düzey yönetici ve bazı kariyer/meslek gruplarına ilişkin maaş/ücret artışları içeren önerge, iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında geri çekileceği gündeme gelmiştir. Daha önce de gündeme getirilen ve sonrasında gündemden çıkarılan 'üst düzey yöneticilere zam' düzenlemesi; kamu personel sisteminde sorunlu alanların varlığını, görev yetki-sorumluluk ve ücret skalası bozukluğunu bir kez daha göstermiş, tüm kamu görevlilerini kapsayacak genel bir düzenlemeye dönüşmesi noktasında haklı bir zemin oluşturmuştur. Nitekim, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde; sendikalarımızın, bürokratların, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, alanında uzmanların katkı/katılımıyla kamu personel sistemine yönelik kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirerek ' Kamu Personel Sistemi Tarihçe Tespit-Teklif' raporunu kamuoyuna sunmuş, yeni bir personel reformu gerekliliğini ifade etmiş ve 4688 sayılı Kanun'da da reform yapılması gerektiğini belirtmiştik.

"Sistemdeki çarpıklıklar içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir"

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde; farklı statülerdeki çarpıklığı giderecek şekilde 'memurundan amirine, uzmanından üst yöneticisine, çalışanından emeklisine' kamu personel sistemini bütüncül bakış açısıyla gören teklifimizi Kamu İşveren Heyeti kabul etmemiş, toplu sözleşme fırsatını iyi değerlendirmemiştir. Toplu Sözleşme masası; çok taraflı katılımın sağlandığı, yetkili Konfederasyon/sendikalar ile kurumsal ve bölgesel sorunların tespit edilerek tartışıldığı en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Masayı devre dışı bırakarak, sosyal tarafların görüşü olmadan, önü arkası düşünülmeden ve ast-üst dengesi gözetilmeden yapılan tek taraflı düzenlemeler; gerekli desteği görmemekte ve beklenen sonuca ulaşmamaktadır. 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşme süreçlerinde Kamu İşveren Heyeti olumlu yaklaşım ve uzlaşma iradesi sergilemiş olsaydı; bugüne taşınan sorunların büyük bir kısmı çözüme kavuşmuş olacaktı. 4688 sayılı Kanunun yetersiz yapısı ve Kamu İşvereni'nin uzlaşmama temelli bakış açısı nedeniyle; kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin ekonomik yükü artmış, geçim derdi büyümüş, sistemdeki çarpıklıklar içinden çıkılamaz bir hale gelmiş ve sosyal maliyet giderek artmıştır.

"4688 sayılı Kanunu'nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz"

Bu çerçevede Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında Seyyanen Zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş/ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Buna ilave olarak, Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel sistemini ve ücret dengesini hayata geçirmek için; Yetkili Konfederasyon Memur-Sen'in paydaşlığında kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı ve kuşatıcı olacak şekilde kamu personel reformu yapılması, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılması, görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, ortak akılla hareket edilmesi ve buna uygun olarak 4688 sayılı Kanunu'nda da ivedi reform yapılması çağrısında bulunuyoruz."