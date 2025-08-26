Memur-Sen'den Eylem: 'Yoksulluğa Razı Değiliz'

Memur-Sen'den Eylem: 'Yoksulluğa Razı Değiliz'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Yalçın, memurun geçim zorluğu çektiğini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği dördüncü toplantı öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Sendika başkanları, üyeler ve eyleme katılanlar, "Grev hakkı gelsin, sendikal haklar tam verilsin", "Gelirde adalet sağlansın, vergi adil alınsın", "Masanın iradesi tanınsın, toplu sözleşmeden tasarruf yapılmasın", "Kira yardımı verilsin, geçim derdi bitirilsin", "Emekçiyi yok saymayın, hakkımızı verin" yazılı dövizler taşıdı ve "Memuruz, haklıyız, kazanacağız", "Memuruz, haklıyız, susmayacağız", "Hak, emek, adalet" gibi çeşitli sloganlar attı.

"Bu tabloya razı değiliz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Memurun maaşını kısıp enflasyonun düzeltilemeyeceği" yönünde eleştirilerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın, aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın ahını almayın. Bugün sadece kamu görevlilerinin değil, 85 milyonun gözü üzerinizde. Memurun yüzünü güldürmek de başını öne eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde."

Yalçın, süreçte yalnızca haklı olmakla kalmak değil, haklarını da istediklerini ifade ederek, "Biz, memura ve memur emeklisine reva görülen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz, susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Ali Yalçın'ın açıklamasının ardından Memur-Sen'in eylemi sona erdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
