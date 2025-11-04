Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Bütçe Açıklamaları

(ANKARA) - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaret etti. Yalçın, "Bugün Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı ve aynı zamanda YDO belli oldu. Devlet alacakları için yüzde 25,49, kamu görevlisine aktaracağı kaynak için yüzde 11 + yüzde 7 artış öngörüyor. Bütçe; paylaşma, aktarma, hak verme zeminidir. Eksik olanı tamamlama, yanlış olanı telafi etme sürecidir. Ziyaretimizde kamu görevlilerinin bugün yaşadığı ve önümüzdeki yıl daha derinden yaşayacağı mali sorunları dile getirdik" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u ziyaret ettiklerini duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Bütçe; paylaşma, aktarma, hak verme zeminidir"

"Bütçe yapılırken emeğin hakkı teslim edilmelidir. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u TBMM'de ziyaret ettik. Kamu görevlisinin maaş/ücretlerinin belirlenmesindeki asli zemin sosyal tarafların yer aldığı toplu sözleşme masasıdır. Masada yetersiz, Hakem'de geçersiz kararla belirlenen maaş/ücret artışları TBMM'de bütçe görüşmelerinde düzeltilmelidir. Bugün Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı ve aynı zamanda YDO belli oldu. Devlet alacakları için yüzde 25,49, kamu görevlisine aktaracağı kaynak için yüzde 11 + yüzde 7 artış öngörüyor. Bütçe; paylaşma, aktarma, hak verme zeminidir. Eksik olanı tamamlama, yanlış olanı telafi etme sürecidir. Ziyaretimizde kamu görevlilerinin bugün yaşadığı ve önümüzdeki yıl daha derinden yaşayacağı mali sorunları dile getirdik."