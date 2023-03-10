Meksika'da öldürülen 2 ABD vatandaşının failleri olduğu iddia edilen 5 kişi bulundu

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunmasının ardından failleri olduğu öne sürülen 5 kişi elleri bağlı şekilde bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, 2 ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen 5 kişi Matamoros kentinde, elleri bağlı halde terk edilmiş bir kamyonetin yanında tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kamyonetin camına yapıştırılmış kağıda yazılı bir mesaj buldu.

Körfez karteli (Cartel del Golfo) Akrepler Grubu tarafından yazıldığı belirtilen mesajda, "3 Mart Cuma günü ne yazık ki çalışan masum bir anne hayatını kaybetti. 4 ABD vatandaşının kaçırıldığı, ikisinin öldüğü olayı güçlü şekilde kınıyor ve bu nedenle olaya doğrudan karışanları teslim etmeye karar verdik. Onlar her zaman kendi kafalarına göre ve disiplinsizce hareket ettiler." ifadeleri yer aldı.

Mesajda hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının ailelerinden özür dilenerek, "Masumların yaşamına ve haysiyetine saygı duyan CDG'nin düzenlediği kurallara aykırı hareket ettiler. Bayan Arely'nin akrabalarından ve bu olaydan etkilenen ABD'li ailelerden özür diliyoruz. CDG, toplumun sakin olmasını istiyor çünkü disiplinsizliğin yol açtığı bu hataların tekrarlanmamasını ve kim olursa olsun sorumluların bedelini ödemesini taahhüt ediyor." denildi.

Kaçırılan 4 ABD vatandaşı

Meksika'nın Matamoros şehrinde, 3 Mart'ta silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 7 Mart'taki açıklamasında, "ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Kaçırılan 4 Amerikalının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için FBI 50 bin dolarlık ödül koymuştu.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika'ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD'nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika'ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD'de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor.