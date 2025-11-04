Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Haberler

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Metiner, ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden Bahçeli'ye duyduğu güveni ve teşekkürlerini paylaştı.

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."

Kaynak: ANKA / Güncel
