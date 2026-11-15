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Megaspeed'de Nvidia çiplerinin Çin'e gittiği iddialar iç soruşturmayla incelenecek

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Megaspeed, Nvidia çiplerinin ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin'e ulaştırıldığı iddiaları üzerine iç soruşturma başlattı. Şirket, doğrulanabilir kanıta dayanmayan haberler nedeniyle dışarıdan hukuk danışmanları görevlendirdiğini ve meşru ticaret yürüttüğünü açıkladı.

Singapur merkezli bulut hizmetleri sağlayıcısı Megaspeed, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin'e ulaştırıldığı iddiaları üzerine şirket bünyesinde iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Megaspeed, yaptığı açıklamada, şirketin ticari faaliyetleri, tedarik zinciri ve küresel operasyonları hakkında doğrulanabilir kanıtlara dayanmayan iddialar içeren haberlerin farkında olduğunu bildirdi.

Şirket, "meşru ve hukuka uygun ticari faaliyetler yürüttüğünü" belirterek kapsamlı bir iç soruşturma yürütmesi için dışarıdan hukuk danışmanları görevlendirdiğini kaydetti.

Nvidia çiplerinin Güneydoğu Asya'daki en büyük alıcısı olan Megaspeed'in, Malezya, Endonezya ve Tayland'daki veri merkezleri aracılığıyla Çinli şirketlere Nvidia çiplerine gizli yollarla erişim imkanı sağladığından şüpheleniliyor.

Nvidia'nın gelişmiş çiplerini Çin'e satması ABD tarafından yasaklanırken, Singapur'da bu çiplerin yurt dışındaki şirketlere transferini yasaklayan bir düzenlemesi bulunmuyor.

Megaspeed ayrıca, Nvidia'nın eski üst yöneticisi (CEO) Huang ile ilişkisi olduğu ve casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang'ın, şirketteki yöneticilik görevinden Ağustos 2025'te ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin ihracatının yeterince denetlenmemesinden ABD Ticaret Bakanlığını sorumlu tutmuştu.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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