MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Açıldı

MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün, bilgi ve üretimin buluştuğu, yenilikçi fikirlerin ürüne dönüştüğü teknoloji geliştirme merkezilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. İstanbul ve Türk iş dünyasının kalbinde teknoloji tabanlı başarılı girişimlerin yuvası olacak 'MEF TEKMER'in teknoloji girişimciliği ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle yapılan MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Arıkanlı Holding CEO'su ve MEF Üniversitesi Mütevvelli Heyet Başkanı Hakan Subaşı Arıkanlı, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, milletvekilleri, arıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ve sektör temsilcileri katıldı.

'EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI TEMİN EDECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler; sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar her alanda radikal dönüşümlere neden oluyor. Bu yeni teknolojik düzende, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajı elde etmemizde güçlü üretim altyapıları ile birlikte özgün ve yenilikçi çözümler üretme kabiliyetine sahip teknoloji ve inovasyon ekosistemleri anahtar rol üstleniyor. Türkiye olarak bizler de bu yeni dünya düzenini, ülkemizin rekabetçiliğinin artması ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuz ışığında 'Tam Bağımsız Türkiye'nin inşası yolunda bir fırsat olarak görüyoruz. Bu doğrultuda; küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

'MEF TEKMER'LE YAPAY ZEKA, GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK VE YAZILIM ALANLARINDA FİKİRLERİN GİRİŞİMLERE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Girişimlerin hızlı büyümesi ve ticarileşmesinde ihtiyaçların adreslendiğini belirten Bakan Kacır, "Kuşkusuz bu modelin önemli unsurlarından biri pazara açılma ve ölçeklenme sürecinde kuluçka aşamasındaki girişimlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER'ler)dir. Bugün sayıları 28'e ulaşan ve TEKMER'lerimiz ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası aşaması girişimlere yalnızca fiziki alan sağlamıyor. Aynı zamanda belirli dikeylerde yeşerme aşamasındaki teknoloji firmalarımızı kümelenme anlayışıyla bir araya getirerek girişimlerimizin hızlı büyümesi ve ticarileşmesinde ihtiyaçlarını adresleyen bir bakış açısına sahipler. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul'umuzun girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılarına katkı sunacak MEF TEKMER'le de özellikle yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapay zeka, genişletilmiş gerçeklik ve yazılım alanlarında fikirlerin girişimlere dönüşmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'MEF TEKMER'İN YENİLİKÇİ PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLEBİLECEĞİ BİR EKOSİSTEM SUNACAĞINA VE TEKNOLOJİK BİLGİ ÜRETİMİNİ ARTIRACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM'

Bakan Kacır, "Üniversite ve girişimcilik ekosisteminin iş birliğine güçlü bir örnek olacak 'MEF TEKMER'in; Yenilikçi projelerin hayata geçirilebileceği bir ekosistem sunacağına ve teknolojik bilgi üretimini artıracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, TEKMER'imizi ekosistemimize kazandırılmasında pay sahibi MEF Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. TEKMER'imizin kuruluş süreciyle özel olarak ilgilenen ve destek sağlayan KOSGEB Başkanımız başta olmak üzere değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 'MEF TEKMER'in; İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

'YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ LAZIM'

Açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise "Üretim ve tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bu değişince de ülkenin rekabet gücünün buna hazır olması gerekiyor. Yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım. Yüksek katma değer ürünler üretmemiz lazım. Dolayısıyla bununla daha iyi rekabet ederiz. Üniversitemizde de bugün çok kıymetli bir etkinlik oluyor. Bize liderlik eden bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış töreninin sonunda Bakan Kacır, öğrencilerle bir araya gelerek, gerçekleştirdikleri projeleri dinledi.