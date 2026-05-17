Medya-İş Genel Başkanlığına yeniden Sezai Ballı seçildi

Medya İşçileri Sendikasının (Medya-İş) 5. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan 101 delegenin tamamının oyunu alan Sezai Ballı, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurula, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların yöneticileri, Medya-İş delegeleri ile üyeleri katıldı.

Divan Kurulu Başkanlığına Öz Finans-İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, sendikanın 3,5 yıl önce gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerle aynı döneme denk geldiğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anan Ballı, o dönem Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da basın mensupları için hem konaklama hem çalışma alanı oluşturduklarını belirtti.

Örgütlenme alanındaki gelişmelere de dikkati çeken Ballı, Medya-İş'in kamu çerçeve protokolünde tek yetkili sendika olduğunu, iş kolundaki örgütlülük oranına göre de ilk 15'in içinde yer aldığını söyledi.

Ballı, "Medya İşçileri Sendikası, 81 ilde, 18 ülkede örgütlü bir sendika. Bizim yurt dışında 18 ülkede üyemiz, temsilcimiz, kardeşimiz, arkadaşımız var." ifadelerini kullandı.

"Vergi dilim matrahı artırılmalı"

Medya çalışanlarının vergi yüküne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ballı, işverenlerin araç yakıtı ve telefon faturası gibi harcamalarını vergiden düşebildiğini ancak çalışanlara bu hakkın tanınmadığını belirterek, " Vergide adalet ve verginin tam olarak ödenmesini istiyoruz. Vergi dilimini artırmıyoruz. Vergi dilimi matrahını artırmıyoruz. Üçüncü ayda yüzde 27'ye giriyor arkadaşlar. Ama ücretler artıyor. Enflasyon arttığı için. Her ne kadar yeterli artış olmasa da ücretler artıyor. O artışın karşılığında vergi dilim matrahını arttırmadığınızda aradaki fark yine işçinin cebinden gidiyor." diye konuştu.

Genel Başkan Ballı, kamu çerçeve protokolü ve TRT toplu iş sözleşmesi süreçlerinde destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Medya-İş'in 5. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan 101 delegenin tamamının oyunu alan Sezai Ballı, yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel başkan yardımcıları ise Sinan Özer, Leyla Dilek Atçeken, Sefa Özdemir ve Oğuz Eroğlu oldu.