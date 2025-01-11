Mecidiyeköy'de 'Sefalet' Zammını Protesto Eden Emekliler: Mutfakta Yangın Var, Bıçak Kemiğe Dayandı

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) DİSK Emekli-Sen üyeleri Mecidiyeköy'de yüzde 15.75'lik emekli zammını protesto etti. "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı" dövizi taşıyan emekliler "Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahküm etmek, kimsenin haddine değildir. Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz." dedi. Bir emekli de "TÜİK seni yıkamaya geldik temizlemeye geldik." diye seslendi.

Hükümetin emekliler için TÜİK'in açıkladığı yüzde 15.75'lik rakam doğrultusunda açıkladığı ortış oranına tepki gösteren DİSK Emekli-Sen İstanbul Şubeleri basın açıklaması yaptı.

"TÜİK seni yıkamaya geldik, temizlemeye geldik"

"Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "TÜİK elini cebimizden çek" ve "Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama" dövizlerinin taşındığı eylemde bir emekli de TÜİK'e seslendi, "Biz insanca yaşamın haklarını en kutsal alın terimizle kazandık. Biz burada bir olmaya geldik. Savaşa değil. Emekliye bütçe diyorum. TÜİK seni yıkamaya geldik, temizlemeye geldik." dedi. DİSK Genel İş, KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası ve çeşitli kitle örgütleri temsilcileri de açıklamaya destek verdi. Basın açıklamasını DİSK emekli-Sen Bakırköy Şube başkanı Çetin Yılmaz okudu. Yılmaz, şunları söyledi:

"Karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahküm etti"

"TÜİK, şaibeli enflasyon oranlarını açıkladı: 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 oldu. Bugüne değin en azından bu şaibeli oranlar ekseninde yapılan zamlar da terk edildi. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldı. İşçi sınıfının temsil edilmediği bir toplantıda, karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahküm etti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç iki ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere ve ailelerine kesildi.

"Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi"

"Memurlara ve memur emeklilerine altı aylık resmi enflasyon oranı olan 15,75'lik zam oranı da uygulanmayacak. Emekçinin sesi olmaktan son derece uzak bir sendika ve hükümetin el ele verdiği toplu sözleşme gereğince, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,54 iken ekmeğe gelen zam oranı yüzde 25 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin 100 liralık alışveriş sepetlerinin fiyatı 180 liraya çıkarken, gelirleri 100 liradan 133 liraya çıktı. Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi.

"2024 yılında emekliler karnını doyuracak ekmeğe, evini ısıtacak doğalgazı bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı"

Değerli arkadaşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu: 'En düşük emekli aylığı 1.969 lira artırılarak 14 bin 469 liraya tamamlanacak.' Bir dakika düşünün değerli arkadaşlar. Bu ülkede en düşük emekli aylığı asgari ücretin 7 bin 500 lira altında! Bu ülkede en düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının beş kat aşağısında. Bir ülke düşünün ki değerli arkadaşlar; emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında emekliler karnını doyuracak ekmeğe, sırtına takacak cekete, evini ısıtacak doğalgazı bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı. Emekliler yılında emeklilerin hali içler acısıyken, Cumhurbaşkanı duyurdu: '2025 yılını aile yılı ilan ettik.' Dostlar, bunun anlamı açıktır: Hükümet geçtiğimiz yıl emeklilerin canına kast etmişken bu yıl da çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine göz dikmiştir. Ne canımızdan, ne çocuklarımızdan ne de torunlarımızdan vazgeçeceğiz.

"Taleplerimiz haklarımızdır. Hakkımız olanı istiyoruz; alacağız"

Taleplerimiz haklarımızdır. Hakkımız olanı istiyoruz; alacağız. Bugün emeklilerin çok büyük bölümü asgari ücretin ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahküm etmek, kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emekliler de toplumun diğer tüm kesimleri gibi ve hatta yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha da yakıcı biçimde ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranının dahi altında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli aylıklarının asgari ücret zammı oranında artırılmasıdır.

"Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk sefalet kader değildir"

Bu ülkenin yurttaşlarının kaderi, ne uluslararası sermaye çevrelerinin ne de sarayın iki dudağı arasına terk edilemez. Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk sefalet kader değildir. Vakit işçisi, emekçisi, emeklisi, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile el ele omuz omuza ayağa kalkma vaktidir. Alacakaranlıkta okul yollarına düşen torunlarımızla uyanacağız. Alacakaranlıkta evine ekmek götürmek için mesaiye başlayan çocuklarımızla evlerimizden çıkacağız. Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığına alıncaya dek direnecek; 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz."