MATSO ve İŞKUR Arasında Protokol İmzalandı, İş Arayanlara Kolaylık Sağlanacak
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle, MATSO Hizmet Binası'nda İŞKUR hizmet noktası açıldı. Başkan Seydi Tahsin Güngör, iş arayanlar ve işverenler için önemli avantajlar sağlanacağını belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) arasında imzalanan protokolle, MATSO Hizmet Binası'nda "İşkur hizmet noktası" açıldı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hizmet noktasının iş arayanlara ve işverenlere önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

İş arayanların İşkur'un tüm hizmetlerine MATSO bünyesinde erişebileceğini dile getiren Güngör, işverenler ise ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşabileceği kaydetti.

İlçenin turizm, tarım, ticaret ve sanayi gibi birçok alanda yüksek potansiyele sahip olduğunu aktaran Güngör, "İşkur hizmet noktasının odamız bünyesinde açılması, kamu–özel sektör dayanışmasının somut bir göstergesidir. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Güngör, sürece katkı sağlayan Antalya İŞKUR İl Müdürü İlhan Çolakoğlu'na ve MATSO yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
