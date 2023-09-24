Masterchef All Star'da eleme adayları belli oldu

Masterchef All Star'da kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi. İlk turdan yukarı çıkan ve eleme adayı olmaktan kurtulan isimler açıklandı. İkinci turda ise şeflerin sevmediği meyvelerden tabaklar yapıldı. Yarışmadan birinci çıkan isim belli oldu. Son ikiye kalan yarışmacılar arasından eleme adayı da belirlendi.

Masterchef All Star'da kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyunlarının ardından iki takımdan da eleme adayları belli olmuştu. Bu haftanın eleme adayları olarak;

Kerem, Barbaros, Sefa, Dilara, Azize ve Sergen çıkmıştı. Ekrana gelen son bölümde geri kalan yarışmacılar eleme adayı olmamak için ter döktü.

Yarışmacılar ilk olarak Şef Hüseyin Kankaya'nın deniz ürünlerinin yer aldığı taco tabağını yaptı. Ürünü yapan yarışmacılar daha sonra tadım için tabaklarını şeflere sundu. Gecenin en iyi tabağını Tahsin yaptı.

İlk turdan yukarı çıkan ve bu hafta eleme adayı olmaktan kurtulan isimler Tahsin'den sonra şöyle sıralandı: Tolga, Batuhan, Ayaz, Alican ve Hasan.

Somer Şef, "Yarışmanın en can alıcı kısmına başlıyorsunuz, önümüzdeki hafta birincilerimiz geliyor" dedi.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Yarışmacılar ikinci turda şeflerin sevmedikleri meyvelerden tabak yaptı. Mehmef Şefin kivi, Somer Şefin elma, Danilo Şefin mandalina sevmediği öğrenildi.

Yarışmacılar daha sonra şeflerin sevmediği ürünleri bilmeden seçti ve yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Yarışmadan birinci Kıvanç çıkarken son ikiye kalan isimler Tanya ve Esra oldu.

ELEME ADAYI AÇIKLANDI

Masterchef'in son eleme adayı Tanya oldu.