Marmaris'te Mahalle Meydanı Projesine Tepki

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye tarafından mahalle meydanına yapılacağı duyurulan projeye vatandaşlar tepki gösterdi. Bölgede yaşayanlar, yeşil alan istediklerini belirterek projeye itiraz etti. Marmaris Belediye Başkanı ise referandum yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye tarafından mahalle meydanına yapılacağı duyurulan projeye vatandaşlar tepki gösterdi.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yeraltı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje yapılacağını duyurdu.

Bölgede yaşayanlar, "Çocuklarımızın parkına dokunma", "Beton değil yeşil alan istiyoruz", "Ne avm ne otopark İçmeler meydanı yeşil alan kalacak" yazılı dövizler ve bayraklarla meydanda toplandı.

Çocukların da katıldığı eylemde, projeye tepki gösterildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeşil alana 29 yıllığına kiralama usulüyle ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri yapılması kararının belediye meclisinden geçtiğini belirtti.

Projeye itiraz ettiklerini aktaran Demirtaş, "Buranın halka ait olarak kalması için tüm hukuki yolları başlattık. Çünkü bu meydanın 29 yıllığına şirketlere kiraya verilmesinin hiçbir kamu yararı yoktur." ifadesini kullandı.

Demirtaş, meydanın çocukların oyun, halkın nefes alabildiği ortak yaşam alanı, ayrıca AFAD'ın belirlediği afet acil toplanma alanı olduğuna dikkati çekti.

Burasının meydan olarak korunmasını talep ettiklerini bildiren Demirtaş, Marmaris Belediyesinin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Projede referanduma gidilecek

Öte yandan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her zaman ortak akıldan yana olduklarını bildirdi.

Halkın taleplerinin önemli olduğunu belirten Oktay, "Bu projeyle ilgili bir grup İçmeler yaşayanımız projenin yapılmasını istemediğini kaydetti. Biz de bunun üzerine referandum yapma kararı aldık. 16-17 Ağustos'ta İçmeler Belediye binası önünde sandık kuracağız. Referandumda projeyi isteyip istemediklerini İçmeler yaşayanlarına soracağız. Çıkacak sonuca göre yol haritamızı belirleyeceğiz." değerlendirilmesinde bulundu.