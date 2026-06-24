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Marmaris Kapalı Çarşı Esnafından Belediye Düzenlemelerine Tepki: 'Eşitlik İstiyoruz'

Marmaris Kapalı Çarşı Esnafından Belediye Düzenlemelerine Tepki: 'Eşitlik İstiyoruz'
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kapalı Çarşı esnafı, belediyenin çarşı düzenlemeleri kapsamında gölgelik ve benzeri yapıları kaldırması nedeniyle ekonomik kayıp yaşadıklarını belirterek Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Esnaf, eşitlik talebiyle belediye binasına yürürken kısa süreli arbede yaşandı, olay kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kapalı Çarşı esnafı, belediyenin çarşı düzenlemeleri kapsamında gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılması nedeniyle ekonomik kayıp yaşadıklarını öne sürerek Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yaptı, ardından Marmaris Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Belediye önünde kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdirildi.

Marmaris'in Tepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kapalı Çarşı esnafı, Marmaris Belediyesi'nin çarşı düzenlemeleri nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini iddia ederek Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Esnaf adına yapılan basın açıklamasında, işletmelerin önündeki gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasının ardından sıcak ve yağışlı havalarda turistlerin bölgeye uğramadığı, bunun da ticari faaliyetleri düşürdüğü ifade edildi. Açıklamada, amaçlarının herhangi bir kesimle çatışmak olmadığı belirtilerek, "Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Tek isteğimiz adil uygulamalar içinde çalışabilmek, ekmeğimizi kazanabilmek ve ailemizi geçindirebilmektir" denildi.

'TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULMADI'

Esnaf temsilcileri, kafe ve restoranların dış alan kullanabildiğini ancak tekstil, çanta, ayakkabı ve saat satışı yapan işletmelerin aynı imkanlardan yararlanamadığını savunarak uygulamalarda eşitlik talep etti. Yaklaşık bir yıldır yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için belediye ve ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten esnaf, taleplerinin karşılık bulmadığını düşündüklerini ifade ederek hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Atatürk Meydanı'ndan Marmaris Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Belediye binası önünde protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Müdahalenin ardından gerginlik sona erirken, protesto belediye binası çevresinde bir süre daha devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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