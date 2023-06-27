Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı'nda mezarlık ve hastane ziyaretleri yaptı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ve hastaneleri ziyaret etti, vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ve hastane ziyaretlerinde bulundu. Bayram ziyaretlerini hastanelerle sürdüren Oktay sırasıyla Ahu, Yücelen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ve hastaneleri ziyaret etti, vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ve hastane ziyaretlerinde bulundu. Başkan Oktay, bugün ilk olarak Marmaris'in eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlere Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da eşlik etti. Merhum başkanları mezarları başında anan Oktay, geçmişte Marmaris'e hizmet vermiş belediye başkanlarının unutulmayacağını kaydetti.

HASTALARI YALNIZ BIRAKMADI

Bayram ziyaretlerini hastanelerle sürdüren Oktay sırasıyla Ahu, Yücelen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Bayramı hastanelerde geçirmek zorunda bulunan tüm hastalara acil şifalar dileyen Oktay, hastaların ve refakatçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına da iyi mesailer dileyen Oktay, emekleri için kendilerine teşekkür etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu belirten Oktay, "En büyük temennimiz hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmek. Tüm halkımıza bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum" dedi.