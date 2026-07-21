Haberler

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, karpuz üretim alanlarını inceledi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, karpuz üretim alanlarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesindeki karpuz ekili alanları ziyaret ederek ürün gelişimini ve üretim sürecini değerlendirdi. Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, talep ve önerileri dinledi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde karpuz üretimi yapılan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, ilçedeki karpuz ekili alanları ziyaret ederek ürünlerin gelişim durumu, yetiştirme süreci ve üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya, tarımsal üretimi yerinde takip etmeye ve sürdürülebilir, kaliteli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!