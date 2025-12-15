Haberler

Market Sahibi, Düşen Parayı Teslim Alan Kuryeyi Sosyal Medya Aracılığıyla Buldu

Market Sahibi, Düşen Parayı Teslim Alan Kuryeyi Sosyal Medya Aracılığıyla Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir market sahibi, düşürdüğü parayı bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve kuryeye ulaşmayı başardı.

AVCILAR'da market sahibi, alışveriş sonrası parasını iş yerinde düşüren kuryeyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek sosyal medya aracılığıyla buldu. Kurye, düşürdüğü parasını markete gelerek teslim aldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki markette akşam saatlerinde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için gelen kurye, ödeme sırasında aldığı para üstünü cebine koyduğu esnada 700 lirayı yere düşürdü. Kurye marketten ayrıldıktan kısa süre sonra, başka bir müşteri yerdeki parayı fark ederek iş yeri sahibine teslim etti. Durumu inceleyen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek paranın kuryeye ait olduğunu belirledi. Market sahibi, kamera görüntülerini ilçede takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya hesaplarına göndererek kuryeye ulaşılmasını sağladı. Paylaşılan görüntüleri gören kurye, markete gelerek düşürdüğü parasını teslim aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title