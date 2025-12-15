Market Sahibi, Düşen Parayı Teslim Alan Kuryeyi Sosyal Medya Aracılığıyla Buldu

AVCILAR'da market sahibi, alışveriş sonrası parasını iş yerinde düşüren kuryeyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek sosyal medya aracılığıyla buldu. Kurye, düşürdüğü parasını markete gelerek teslim aldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki markette akşam saatlerinde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için gelen kurye, ödeme sırasında aldığı para üstünü cebine koyduğu esnada 700 lirayı yere düşürdü. Kurye marketten ayrıldıktan kısa süre sonra, başka bir müşteri yerdeki parayı fark ederek iş yeri sahibine teslim etti. Durumu inceleyen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek paranın kuryeye ait olduğunu belirledi. Market sahibi, kamera görüntülerini ilçede takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya hesaplarına göndererek kuryeye ulaşılmasını sağladı. Paylaşılan görüntüleri gören kurye, markete gelerek düşürdüğü parasını teslim aldı.