Mardinli Lise Öğrencileri Hasankeyf'i Gezdi

Mardin'in Midyat ilçesinde lise öğrencileri Hasankeyf ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Midyat Fen Lisesinde okuyan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Hasankeyf gezisine katıldı.

Gezi kapsamında, Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Türbesini de ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler tekne turuyla da Hasankeyf Kalesi ve tarihi mağaraları görme imkanı buldu.