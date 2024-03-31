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Mardin ve Şırnak'ta Yöresel Kıyafetlerle Oy Kullanıldı

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Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Mardin'de, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemlerinin başlamasıyla seçmenler sandık başına gitti.

Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırına yakın kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandıkta oy kullandı.

Mahalle sakini 53 yaşındaki Cemalettin Bağış, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu mübarek ramazan ayının hürmetine seçimlerin selametle geçmesini diliyoruz." dedi.

Bu arada, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryaniler, Anıtlı İlkokulu'nda oy kullandı.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Aho Akyüz, köyde demokratik bir şekilde oylarını kullandıklarını dile getirerek, "Köyümüz çok eski. Köyde, 130 kişi yaşıyor. Herkes özgürce oyunu kullanıp evine dönüyor." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta da 343 bin 495 seçmen 1168 sandıkta saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Şırnaklı kadınların bölgede "Fistan" denilen yöresel kıyafetleri ile oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

Yöresel kıyafet giyen vatandaşlardan Emine Uçar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Uçar, "Bu kıyafetlerimizi düğün, kına ve nişan günleri gibi özel günlerde giyiyoruz. Bugün bizim ve memleketimiz için özel bir gün, o nedenle bu kıyafeti tercih ettik." diye konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de yaşayan ve renkli giyimiyle tanınan 77 yaşındaki Aziz Serim de giydiği sarı renk takım elbisesiyle Sur Mahallesi'nde İsmail Ebul-İz Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Her vatandaş gibi demokratik hakkını kullanmak için oy kullandığını kaydeden Serim, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

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