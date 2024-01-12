Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak

İller Bankası ve Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ile gerçekleştirilen toplantıda "Mardin İçme Suyu Projesi" için hibe tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi konusunda ön mutabakata varıldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü projede, hibe tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi konusunda MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, İLBANK ve AFD yetkilileriyle Ankara'da yaptığı toplantıda ön mutabakata varıldı.

Avrupa Birliği'nin Mali Yardım Programı (FRIT II) çerçevesinde AFD tarafından finanse edilen proje kapsamında 140 kilometre içme suyu şebeke hattı, 18 kilometre içme suyu isale hattı ve ilçenin farklı bölgelerinde toplam hacimleri 30 bin metreküp olan 5 depo inşa edilecek.