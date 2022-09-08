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Mardin haberleri... Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

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Mardin haberleri... Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin gelişmesine göre Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında yapıldı.

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında yapıldı.

Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 2022-2023 sezonunda kentte yapılacak her türlü sportif müsabakanın sağlıklı ve kurallara uygun yapılması için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Sezon öncesinde ilgili kişilerle bir araya gelerek atacağımız adımları görüştük. Tek bir amacımız var oda sporcularımızın huzur içerisinde kazasız, belasız ve sakatlıktan uzak bir şekilde sporlarını yapmaları. Sezon boyunca 30 kulübümüzün tüm sporcularına başarılar diliyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Doğan Ağalday, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kulüp temsilcileri, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki ilgili daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş Mardin Güncel Haberler

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