Mardin Derik'te tescilli zeytin hasadı başladı, sofralık kilosu 400 liradan satılıyor

MARDİN'in Derik ilçesinin sembolü olan, uluslararası kalite yarışmalarında ödül alan ve 10'dan fazla çeşidi bulunan coğrafi işaret tescilli Derik zeytininin hasadına başlandı. Zeytin üreticisi Velat Yükler, hasadın yaklaşık 2 ay süreceğini belirterek, "Sabah saat 6'da gelip başlıyoruz, akşam saat 6'ya kadar çalışıyoruz. 10 çeşitten fazla zeytinlerimiz var. En kaliteli ve en iyi olan halhalı zeytinimiz dünyada tanıtılmış altın madalya kazanmış zeytin çeşidimizdir" dedi.

Derik ilçesinde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda altın, 2020'de Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Yarışması'nda bronz, Japonya Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş ödül alan zeytinyağının ham maddesi olan zeytinin hasadı başladı. İlçenin sembolü haline gelen ve coğrafi işaret belgesi de alan Derik zeytininin 10'dan fazla çeşidinden de zeytinyağı üretiliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde 15 bin 600 dekarlık alanda bulunan 558 bin 700 ağacın 279 bininde üretim yapılıyor.

'KİLOSUNU 400 LİRADAN SATIYORUZ'

Zeytin üreticisi Velat Yükler, hasadın yaklaşık 2 ay süreceğini belirterek, "Zeytin hasadına yeni başladık. Sabah 6'da gelip başlıyoruz, akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Yevmiye usulüyle de işçi çalıştırıyoruz. Günlük olarak 3 bin liraya kadar çalışan işçilerimiz vardır. 10 çeşitten fazla zeytinlerimiz var. En kaliteli ve en iyi olan halhalı zeytinimiz dünyada tanıtılmış altın madalya kazanmış çeşidimizdir. Tatlanmamışın kilosu 300 liradan başlıyor. Tatlanmış sofralık olanı da 400 liradan satıyoruz. İlçemizde zeytin pazarı yok, yapılmasını da talep ediyoruz" dedi.

Üretici Erdal Dipler ise Derik zeytinine talebin yüksek olduğunu ifade ederek, "Zeytin hasadımız bu sene var. Her yıl zeytin tutmuyor. Allah'a şükürler olsun, her yerden talep var. Her yerden bizim zeytinlerimizi istiyorlar. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı