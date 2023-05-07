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Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.C'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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