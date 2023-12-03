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Mardin'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü suçüstü yakalandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan hükümlü, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hükümlünün büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığından arandığı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan hükümlü, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il dışından Mardin'e geldiği belirlenen A.P'ye ait park halindeki motosikletin çalınması girişimi üzerine harekete geçti.

Ekipler, hükümlüyü motosikleti çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Hükümlünün "büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı"ndan arandığı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Artuklu Mardin Motosiklet Güvenlik Cezaevi Ceza Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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