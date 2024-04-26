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Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişeği ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişeği ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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