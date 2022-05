Mardin'de 1040 rakımlı güvenlik noktasında iftar

MARDİN (AA) - Mardin'de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları, nöbet tuttukları 1040 rakımlı tepede iftar yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin-Diyarbakır kara yolundaki 6 numaralı kulede nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir'den bilgi alan Demirtaş, güvenlik korucuları ile görüştü.

Daha sonra nöbet tutulan tepede kurulan iftar sofrasında güvenlik korucuları ile iftar yapan Demirtaş, güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, stratejik bir noktada nöbet tutan güvenlik korucularıyla iftar yaptıklarını belirterek ülke savunmasında gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde İçişleri Bakanlığı başkanlığında güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgenin özellikle Mardin'in bir huzur adasına dönüştüğünü ifade eden Demirtaş, "Teröre karşı, jandarma, polis ve güvenlik korucularımız büyük bir mücadele verdi. Şu an Mardin'in hiçbir yerinde çok şükür güvenlikle ilgili bir problemimiz yok. Bunda emniyetimizin, jandarmamızın ve güvenlik korucularımızın çok büyük katkısı var. Memleketimizin daha fazla huzuru hak ettiğini düşünüyoruz. Mardin turizmde, sanayide ve tarımda iddialı bir kent. Bu gidişle bölgenin yıldızı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Kandemir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Demirtaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sel'e kendilerine verdikleri moral ve destek için teşekkür etti.